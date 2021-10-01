Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в РФ

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России: таковыми являются оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар, доход на этих должностях может составлять 100-175 тысяч рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении агентства.

В частности, на высокий доход может рассчитывать оператор по добыче нефти и газа в Мегионе – 170-175 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется профессиональное образование не ниже среднего, стаж работы от одного года, квалификация 5-го разряда, а также знание технических характеристик оборудования и физико-химических свойств нефти, газа и конденсата.

От 145 тыс. рублей ежемесячно платят опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге. Среди требований работодатель указал стаж не менее пяти лет, навык работы с высоколегированными жаропрочными сталями, квалификация от 4-го разряда, умение читать чертежи и выполнять сварку во всех пространственных положениях.

Строительная компания в Красноярском крае ищет геодезиста, которому готова платить от 120 тыс. рублей. Кандидату необходимо иметь стаж от одного года и навык работы с программой AutoCAD c GPS, а также уметь использовать тахеометр.

Доход до 120 тыс. рублей доступен домработнице в Москве. Обязательным требованием к соискателю является опыт аналогичной работы в семьях не менее двух лет. От 100 тыс. рублей готовы платить шеф-повару в Хабаровске. От соискателя требуется среднее профессиональное образование, опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет, умение организовывать и обучать персонал, знание порядка работы всех цехов и норм санитарии.