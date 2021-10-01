В Иркутской области зафиксировано наименьшее число пожаров за последние пять лет

В этом сезоне в Приангарье произошло 590 лесных пожаров, на общей площади 461 367,9 га. Это наименьшее количество пожаров за последние пять лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения составила 62,8%.10 октября в регионе будет полностью закрыт пожароопасный сезон в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах..

– В этом году больше всего пожаров, как по площади, так и по количеству было в северных районах Иркутской области, и основной причиной стала аномально теплая, сухая и ветреная погода. Например, в Катангском районе, где была зафиксирована наибольшая площадь, пройденная огнем, два месяца не было дождей, при этом стоит отметить, что эти пожары произошли в труднодоступных и отдаленных местах, – отметил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

При этом в целом по России, напротив, 2021 год назван самым катастрофическим для лесов. В этом году площадь лесных пожаров в РФ составила 18,2 млн га, что стало рекордом с начала XXI века.