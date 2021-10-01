En+ Group установила игровые комплексы в отремонтированном сквере Дружба в селе Ирбейское

ООО «Ирбейский разрез», находится в управлении Востсибугля, входящего в компанию Еn+ Group, завершило установку игровых и спортивных комплексов в селе Ирбейское Красноярского края. Новые качели, карусели, горки, тренажеры, канатно-баскетбольный комплекс, турники и брусья – всего около 20 наименований многофункционального оборудования для активного отдыха дополнили недавно реконструированный сквер «Дружба».

С просьбой о приобретении игрового и спортивного оборудования для обустройства сельского сквера в компанию обратилась администрация Ирбейского района. Сквер Дружба был отремонтирован в рамках проекта благоустройства окружающей среды. На эти цели из краевого бюджета в 2020 году было выделили 10 млн рублей, которые направили на обустройство пешеходных дорожек, систему освещения, установку фонтана, лавочек и ограждения, а также озеленение территории. Оснащение сквера детскими игровыми и спортивными комплексами взял на себя Ирбейский разрез. Для предприятия, как и для других подразделений En+ Group – это часть социальной политики, в основе которой программа по созданию комфортной городской среды, инициированной в свое время основателем компании и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Общая стоимость установленного в селе оборудования составила 1,3 млн. рублей.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

- Для нашей компании важно привлекать и удерживать специалистов на предприятиях не только условиями труда и заработной платой, но и в целом повышать уровень жизни в городах и поселках, где проживают наши сотрудники. Ирбейский разрез сотрудничает с администрацией района уже более 10 лет. За это время на территории были реализованы значимые социальные и инфраструктурные проекты на сумму более 15 млн рублей. Это новое здание стоматологии, пристрой к детскому саду, две хоккейные коробки. Приятно, что в этом году к числу реализованных важных инфраструктурных важных проектов добавилась и нам удалось создать для детей и активных жителей проектов добавились и новые площадки для детского и активного отдыха.