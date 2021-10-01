Движение транспорта ограничат в Иркутске по улице Халтурина, Бабушкина, Горького и Рабочая

Как сообщает Байкальская энергетическая компании, в Иркутске ограничат движение транспорта в связи с проведением земельных работ по четырём улицам.

В районе дома № 4 по улице Халтурина с 09:00 1 октября до 17:00 8 октября 2021 года ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Халтурина – в направлении движения от переулка Гусарова до улицы Каландаришвили.

В районе дома № 1а по улице Бабушкина⏱ с 09:00 30 сентября до 17:00 7 октября 2021 года ограничено движение для автотранспорта по улице Бабушкина – на участке от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского. По улице Бабушкина на время проведения работ на тепловой сети будет изменено движение для автотранспорта на двухстороннее, ранее она была односторонней.

В районе дома № 25 по улице Горького с 08:00 30 сентября до 17:00 7 октября 2021 года ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы Горького – в направлении движения от улицы Пролетарская до улицы Сухэ-Батора.

В районе дома № 4 по улице Рабочая с 09:00 1 октября до 17:00 8 октября 2021 года ограничено движение для автотранспорта по правой полосе проезжей части улицы Рабочая - от улицы Пролетарская до улицы Декабрьских Событий.

Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки".