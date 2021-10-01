Представители Иркутской области могут побороться за премию «Эксперт года»

Цель премии – определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые общественные инициативы, рассказали SIA.RU в администрации Иркутской области.

В противовес рейтингам первых лиц и известных медиаперсон, премия «Эксперт года» посвящена людям непубличным, от чьей работы зависит будущее. Лауреатами премии «Эксперт года» становятся и маститые эксперты, и молодые профессионалы, которые заявили о себе громкими проектами в сферах бизнеса, политики, медицины, культуры, благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни.

Более подробная информация – на сайте expertgoda.expertnw.com. Организатор премии: «Эксперт. Центр аналитики» (Санкт-Петербург) является издателем журнала «Эксперт Северо-Запад» и онлайн-ресурса «Эксперт Online Северо-Запад», которые входят в структуру медиахолдинга «Эксперт» (Москва).

Участие в премии традиционно бесплатное. Со списком номинаций можно ознакомиться на сайте премии. Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде.