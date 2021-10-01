Каждый восьмой россиянин хотел бы связать профессию с музыкой

Работа.ру и СберЗвук провели исследование и выяснили, привлекают ли жителей России профессии, связанные с музыкой, и чем они хотели бы заниматься в этой индустрии. В исследовании (есть у SIA.RU) приняли участие более 6000 пользователей сервиса Работа.ру старше 18 лет из всех регионов страны.

4% опрошенных отметили, что их деятельность уже связана с музыкальной индустрией, а 12% теоретически хотели бы в ней работать. Большинство респондентов (84%) указали, что никогда не задумывались о работе в сфере музыки.

Диджей мирового уровня или новый Моцарт? В честь дня музыки СберЗвук и Работа.ру подготовили тест для всех желающих под названием «Кем вы могли бы стать в музыкальной сфере?». Его можно пройти на сайте Работа.ру и понять, кто вы во вселенной музыкальной индустрии, получить промокод на 30 дней бесплатной подписки СберЗвука и атмосферный плейлист для вдохновения.

Большинство (82%) из тех, кто хотел бы связать себя с музыкой, рассказали, что видят себя в качестве певцов. Еще 6% респондентов отметили, что могли бы сочинять песни, а 4% – писать музыку. 8% опрошенных указывали другие профессии в музыкальной индустрии или уточняли, что сфера им интересна, но они пока не решили, кем хотели бы в ней работать.