Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ

ВТБ меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов. С 1 октября под руководство главы Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера переходит сегмент «Привилегия». К концу 2025 г. ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 трлн рублей, а число клиентов – до 1 млн человек, рассказали SIA.RU в банке.

В новой должности Дмитрий Брейтенбихер будет отвечать за организацию и развитие банковских продуктов и укрепление лидерских позиций ВТБ в работе с премиальными и состоятельными клиентами. Особое внимание планируется уделить клиентам с активами от 15 до 50 млн рублей, для которых будет разработан новый набор финансовых инструментов и сервисов, в том числе – новые субординированные облигации ВТБ. Привилегированное обслуживание будет доступно клиентам с доходами от 200 тысяч рублей в месяц или активами от 3 млн рублей.

«Как один из крупнейших финансовых институтов России мы уделяем внимание работе со всеми клиентскими сегментами, но именно в сфере «Привилегии» и Private Banking конкуренция традиционно самая высокая. С 1 октября мы предлагаем новый формат обслуживания, который будет радикально отличаться по качеству и скорости предоставления услуг от других банков. Новое направление возглавит Дмитрий Брейтенбихер, обладающий богатым опытом работы с клиентами самого высокого уровня. Профессионализм его команды позволит ВТБ нарастить число состоятельных клиентов до 1 млн человек и довести чистый операционный доход в этом сегменте до 100 млрд рублей», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«ВТБ демонстрирует лучшую динамику развития на рынке Private Banking. На фоне роста технологий, автоматизации процессов и масштабной IT трансформации банка появляется возможность тиражировать лучшие практики обслуживания VIP-клиентов и профессиональную инвестиционную экспертизу в сегмент affluent. Такой формат «просачивания» индивидуализации в более массовые сегменты – выраженный тренд, и не только в банковском секторе. Даже в Formula 1 новшества сначала используются для гоночных болидов, потом – для спорткаров, а через некоторое время – это уже общепринятая практика для всего авторынка. Поэтому убежден, что изменение подхода в работе с состоятельным сегментом должно повысить качество клиентского сервиса и ускорить получение обратной связи от клиентов. Как следствие, это обеспечит оперативный вывод новых продуктов и сервисов, которые станут уникальными для рынка», – комментирует Дмитрий Брейтенбихер.

По его словам, в новой стратегии ВТБ учитывает два ключевых принципа – качество сервиса и профессиональную экспертизу. «Именно на них мы сфокусируемся в ближайшие годы. Перед нами стоит амбициозная задача по кратному росту на этом конкурентном рынке, но убеждён, что мы обречены на успех», – добавил старший вице-президент ВТБ.

ВТБ – лидер рынка Private Banking. Сегодня в банке обслуживается 28 тысяч VIP-клиентов, портфель средств которых в настоящее время составляет около 3 трлн руб. В 2021 году ВТБ Private Banking второй год подряд признан лучшим банком для крупного частного капитала по версии Forbes. В сегменте «Привилегия» ВТБ обслуживается около 600 тысяч клиентов, разместивших в банке более 1,5 трлн рублей.