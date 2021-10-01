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Впервые с конца июля в России выявили более 24 тыс. случаев COVID-19

Смертность в стране также повысилась – до 887 человек за сутки, сообщили РБК.

Больше всего заразившихся за сутки выявили в Москве  почти 4 тыс. человек. Следом за ней идут Санкт-Петербург (2,2 тыс.) и Московская область (1,3 тыс.). Более 500 инфицированных за день также обнаружили в Самарской, Воронежской, Нижегородской и Свердловской областях.

Умерли за сутки от коронавируса 887 человек  это максимум с начала пандемии. Показатель бьет рекорды четвертый день подряд: 28 сентября было зарегистрировано 852 смерти, 29 сентября  857, 30 сентября  867 смертей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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