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В лидерах по суточной заболеваемости в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Братск

Всего в Приангарье новой инфекцией 1 октября заболели 380 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 30 сентября.

Из 380 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 106 (всего 37 673),
  • в Иркутском районе – 43 (всего 7 531),
  • в Братске – 41 (всего 6 376),
  • в Ангарске – 23 (всего 9 913),
  • в Тайшетском районе – 18 (всего 2 573).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 37 673,
  • Ангарск – 9 913,
  • Иркутский район – 7 531, 
  • Усть-Илимск – 6 472,
  • Братск – 6 376.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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