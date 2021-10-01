В лидерах по суточной заболеваемости в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Братск

Всего в Приангарье новой инфекцией 1 октября заболели 380 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 30 сентября.

Из 380 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 106 (всего 37 673),

в Иркутском районе – 43 (всего 7 531),

в Братске – 41 (всего 6 376),

в Ангарске – 23 (всего 9 913),

в Тайшетском районе – 18 (всего 2 573).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 37 673,

Ангарск – 9 913,

Иркутский район – 7 531,

Усть-Илимск – 6 472,

Братск – 6 376.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.