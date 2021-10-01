В лидерах по суточной заболеваемости в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Братск

Всего в Приангарье новой инфекцией 1 октября заболели 380 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 30 сентября.
Из 380 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 106 (всего 37 673),
- в Иркутском районе – 43 (всего 7 531),
- в Братске – 41 (всего 6 376),
- в Ангарске – 23 (всего 9 913),
- в Тайшетском районе – 18 (всего 2 573).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 37 673,
- Ангарск – 9 913,
- Иркутский район – 7 531,
- Усть-Илимск – 6 472,
- Братск – 6 376.
Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.