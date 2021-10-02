Жителю Иркутской области дали 3 года колонии за незаконную рубку леса на 1,7 млн рублей

Суд приговорил 32-летнего местного жителя Иркутской области к 3 годам колонии за незаконную рубку леса на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В мае 2019 года мужчина нашел лесозаготовителей, предоставил им копии договора купли-продажи с копией поддельной схемы расположения лесных насаждений, указал им на необходимость проведения рубки на данном участке, введя тем самым их в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности», – отмечают следователи.

По указанию преступника были спилены сосны, которые в последующем подготовили для вывоза из Ангарского района.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, на автомобиль осужденного –Toyota Land Cruiser 200 – до исполнения приговора суда в части гражданского иска наложен арест.