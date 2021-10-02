Новый телефон купил житель Тулуна, чтобы отправить мошенникам 400 тысяч рублей

Пресс-служба полиции Иркутской области сообщила, что 55-летний житель города Тулуна купил новый телефон, чтобы отправить аферистам 400 тысяч рублей.

По информации правоохранителей, накануне потерпевшему позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается оформить на него кредит. Лжебанкир пояснил, что для отмены операции необходимо «перекрыть» заем, оформив «зеркальный» кредит, после чего поручил перевести все деньги на указанные им счета.

Поскольку на старом телефоне мужчина не мог установить приложение для совершения этой банковской операции, он отправился в магазин за новым, после чего выполнил все указанные аферистами действия.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.