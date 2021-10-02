Снегопад прошел на Култукском тракте в Иркутской области

Дорожные службы Иркутской области устраняют последствия снегопада, который прошел в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 «Байкал» сегодня, сообщает региональное правительство.

«Снег пошел в 7.20, и с этого времени на тракте работает дорожная техника. Самый сложный участок – с 70 по 90 километр. Это горный перевал. Сейчас 90% машин на летней резине, что осложняет ситуацию», – рассказал начальник отдела эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Виктор Цишковский.

Для противогололедной обработки федеральных дорог в Иркутской области заготовлено 30 тысяч кубометров песка и 2,5 тысячи тонн соли.