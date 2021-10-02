Новости

Ковидный госпиталь на 140 мест откроют на базе Ангарского перинатального центра

Читайте также:

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Иркутске за неделю вырос почти на 30%
2 октября 2021
В лидерах по суточной заболеваемости в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Братск
1 октября 2021

Отдельный корпус перинатального центра в городе Ангарске Иркутской области переоборудуют в ковидный госпиталь на 140 коек, сообщает региональное правительство.

При этом сам роддом продолжит работу в обычном режиме – он будет функционировать по просьбе местных жителей.

Ковидное отделение начнет прием пациентов с 4 октября. Сейчас идут все необходимые подготовительные мероприятия.  В целом в регионе в настоящее время насчитывается 3369 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 110 были открыты в течение последних двух дней.

Напомним, уже, по словам экспертов, началась четвертая волна пандемии в Иркутской области. Накануне глава региона Игорь Кобзев рассказал, как регион подготовился к этому этапу эпидемии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании