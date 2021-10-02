Ковидный госпиталь на 140 мест откроют на базе Ангарского перинатального центра

Отдельный корпус перинатального центра в городе Ангарске Иркутской области переоборудуют в ковидный госпиталь на 140 коек, сообщает региональное правительство.

При этом сам роддом продолжит работу в обычном режиме – он будет функционировать по просьбе местных жителей.

Ковидное отделение начнет прием пациентов с 4 октября. Сейчас идут все необходимые подготовительные мероприятия. В целом в регионе в настоящее время насчитывается 3369 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 110 были открыты в течение последних двух дней.

Напомним, уже, по словам экспертов, началась четвертая волна пандемии в Иркутской области. Накануне глава региона Игорь Кобзев рассказал, как регион подготовился к этому этапу эпидемии.