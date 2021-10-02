Суточный прирост заболевших коронавирусом в Иркутске за неделю вырос почти на 30%

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в период с 27 сентября по 2 октября суточный прирост заболевших коронавирусом вырос на 28%.

По информации на 2 октября выявлено 135 заболевших за сутки, ранее, 27 сентября, фиксировалось 98 случаев заболевания. Всего в Иркутске с начала эпидемии COVID-19 заразились 37,8 тысячи человек.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии по официальной статистике составило 110 тысяч человек. Суточный прирост за последний день составил 376 человек, умерли 14 людей с ковидом, выздоровели 390 человек.

Напомним, в настоящее время уже, по словам экспертов, началась четвертая волна пандемии в Иркутской области. Накануне глава региона Игорь Кобзев рассказал, как регион подготовился к этому этапу эпидемии.