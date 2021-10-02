Все барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты – глава минздрава РФ

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время устранены. Об этом он сообщил ТАСС в Женеве во время брифинга.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», – сказал он и добавил, что подтверждение о снятии барьеров было получено лично от гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Для регистрации вакцины на площадке ВОЗ осталось только подписать ряд документов.