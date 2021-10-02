Новости

Все барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ сняты – глава минздрава РФ

Читайте также:

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Иркутске за неделю вырос почти на 30%
2 октября 2021
Ковидный госпиталь на 140 мест откроют на базе Ангарского перинатального центра
2 октября 2021

Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время устранены. Об этом он сообщил ТАСС в Женеве во время брифинга.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», – сказал он и добавил, что подтверждение о снятии барьеров было получено лично от гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Для регистрации вакцины на площадке ВОЗ осталось только подписать ряд документов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании