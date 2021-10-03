Ангарчанина осудили за установку пиратской программы, лицензия которой стоит 370 тыс. руб.

Суд приговорил 32-летнего жителя города Ангарска Иркутской области к 100 часам обязательных работ за установку пиратской программы, лицензионная версия которой стоит 370,6 тысячи рублей, сообщает СУ СКР по Приангарью.

Установлено, что осужденный разместил на сайте «Авито» объявление о том, что за деньги он может установить необходимую заказчику программу на компьютер. Затем скачал в Интернете пиратскую версию «КОМПАС-3D.19» на флешку, приехал и установил ее в офисе заказчика за 2 тысячи рублей.

Мужчину судили по уголовной статье «Незаконное использование объектов авторского права», правообладателям программы является ООО «АСКОН-Системы проектирования».