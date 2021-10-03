14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ангарске

Следственное управление СКР По Иркутской области начало проверку по факту аварии с пассажирским автобусом в городе Ангарске, в результате которой пострадали 14 человек, сообщается на сайте ведомства.

«На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров, в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек, из них 4 c травмами, им оказывается вся необходимая помощь. Детей среди пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, столкновение рейсового автобуса с автомобилем Lada Granta произошло сегодня на пересечении улиц Ленина и Мира. В результате ДТП автобус въехал в столб.