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Минпросвещения РФ заявило об отсутствии планов о массовом закрытии школ из-за COVID-19

Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что массовое закрытие школ в стране из-за ковида не планируется, локдауна в системе образования не будет, пишет ТАСС.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», – сообщил министр.

Кравцов также добавил, что в России из-за ситуации с коронавирусом закрыты менее 0,1% школ. Каждый регион может принимать решение о приостановки работы учебных заведений самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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