En+ Group установила в Иркутске первые контейнеры для сбора одежды в офисах предприятия

Компания En+ Group установила первые контейнеры для сбора одежды в офисах предприятия в Иркутске, пишет в Instagram-аккаунте организация.

«Проект реализуется совместно с фондом «Сначала» – создателями благотворительных магазинов «Вторник» в Иркутске. Именно сотрудники «Вторника» будут принимать вещи из контейнеров в офисах En+ Group и направлять их нуждающимся в благотворительные организации и приюты для животных», – говорится в сообщении.

В контейнерах можно оставить одежду, обувь и игрушки в хорошем качестве. Проект, по задумке авторов, объединяет в себе благотворительность и заботу об экологии – помогает найти тех, кому действительно нужна именно эта вещь, и дает ей вторую жизнь.

Всего до конца 2021 года в офисах разместят восемь контейнеров.