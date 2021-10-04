Кубок России по хоккею с мячом выиграло московское «Динамо»

В иркутском Ледовом дворце «Байкал» 3 октября завершился финальный турнир Кубка России по хоккею с мячом. В упорной борьбе московское «Динамо» вырвало победу у архангельского «Водника» со счетом 7:5.

Право вручить медали участникам финала и почетный трофей команде-победительнице было предоставлено Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Глава региона отметил, что Ледовый дворец «Байкал» впервые принимает турнир четырех лучших команд розыгрыша Кубка страны.

– На матче присутствовало больше полутора тысяч болельщиков, в том числе группа из Архангельска. Мы понимаем, что это не аншлаг, потому что в условиях пандемии коронавирусной инфекции мы ввели ограничения. Но мы надеемся, что этот лед станет стимулом для нашей «Байкал-Энергии», чтобы в следующем году она как минимум вошла в четверку команд финальной стадии Кубка России по хоккею с мячом, – отметил Игорь Кобзев.

Кубок страны по хоккею с мячом разыгрывается с 1937 года. Московское «Динамо» стало обладателем трофея в 22-й раз. Архангельский «Водник» в 13-й раз сыграл в финале, шесть из которых выигрывал. Иркутская «Байкал-Энергия» дважды выходила в финал турнира, и в 2015 году завоевала Кубок России, обыграв хабаровский «СКА-Нефтяник» со счетом 6:2.