Запрет на мобильные телефоны в школах поддерживают 30% россиян

Каждый второй учитель поддерживает инициативу, запрещающую детям приносить мобильные телефоны в школу, но большинство родителей школьников против. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие учителя и родители школьников из всех округов страны.

3 из 10 родителей поддерживают инициативу, которая запрещает детям приносить телефоны в школу. «Приносить поддерживаю, а пользование в школе не поддерживаю. Лучше сдавать на время урока учителю», – комментируют респонденты. 53% против подобного запрета: «Ребёнок должен быть на связи с родителями в случае необходимости»; «Связь нужна, чтобы знать, где ребенок и на случай ЧП».

Среди учителей запрет на мобильные в школах поддерживает каждый второй: «У детей будет возможность общаться больше, не портить глаза и не отвлекаться на уроках»; «Постоянное пребывание ребенка в телефонной игре или ожидания ответа в соцсетях мешает ему в полном объеме сфокусироваться на учебных задачах», – аргументируют педагоги. 38% учителей против подобной инициативы. «Носить их – это фактическая реальность, а вот пользование ими на уроках надо ограничивать»; «У детей должна быть возможность связываться с родителями и пользоваться смартфоном на переменах», – комментируют учителя.

С увеличением возраста учителей растет и количество сторонников запрета на мобильные телефоны у детей в школе: 44% среди педагогов в возрасте до 34 лет и 56% среди тех, кто старше 45-ти.

По сравнению с аналогичным исследованием 2019 года, сократилось число учителей, поддерживающих идею запрета телефонов у детей в школе: 60% – два года назад, 50% – сейчас. Подобная тенденция прослеживается и среди родителей школьников: 34% – в 2019 году, 30% – сегодня.