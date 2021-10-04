За нарушение антиковидных мер оштрафовали 14 торговых точек Иркутска

Еще 54 уведомили о соблюдении указа губернатора, рассказали SIA.RU в администрации области.

В сентябре правоохранители проверили 700 хозяйствующих субъектов в:

ТРЦ «ЯркоМолл»,

ТРЦ «Карамель»,

ТРЦ «Модный квартал»,

ТЦ «Торгсервис»,

ТЦ «Автосити»,

ТЦ «Первомайский»,

ТЦ «Рублев»,

МУП «Рынок Листвянки»,

ТРЦ «ЦУМ»,

ТЦ «Бум»,

ТЦ «Ручей»,

ТЦ «Сезон»,

МУП «Центральный рынок».

Проверялись также рынки, ярмарки локальные и сетевые торговые объекты.

Также в сентябре сотрудники службы провели рейдовые мероприятия в Иркутском районе и Усолье-Сибирском, по результатам которых возбуждено шесть административных производств за несоблюдение ограничительных мер в объектах потребительского рынка.