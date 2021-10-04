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За нарушение антиковидных мер оштрафовали 14 торговых точек Иркутска

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Еще 54 уведомили о соблюдении указа губернатора, рассказали SIA.RU в администрации области.

В сентябре правоохранители проверили 700 хозяйствующих субъектов в:

  • ТРЦ «ЯркоМолл»,
  • ТРЦ «Карамель»,
  • ТРЦ «Модный квартал»,
  • ТЦ «Торгсервис»,
  • ТЦ «Автосити»,
  • ТЦ «Первомайский»,
  • ТЦ «Рублев»,
  • МУП «Рынок Листвянки»,
  • ТРЦ «ЦУМ»,
  • ТЦ «Бум»,
  • ТЦ «Ручей»,
  • ТЦ «Сезон»,
  • МУП «Центральный рынок».

Проверялись также рынки, ярмарки локальные и сетевые торговые объекты.

Также в сентябре сотрудники службы провели рейдовые мероприятия в Иркутском районе и Усолье-Сибирском, по результатам которых возбуждено шесть административных производств за несоблюдение ограничительных мер в объектах потребительского рынка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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