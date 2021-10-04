За нарушение антиковидных мер оштрафовали 14 торговых точек Иркутска

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4 октября 2021
Еще 54 уведомили о соблюдении указа губернатора, рассказали SIA.RU в администрации области.
В сентябре правоохранители проверили 700 хозяйствующих субъектов в:
- ТРЦ «ЯркоМолл»,
- ТРЦ «Карамель»,
- ТРЦ «Модный квартал»,
- ТЦ «Торгсервис»,
- ТЦ «Автосити»,
- ТЦ «Первомайский»,
- ТЦ «Рублев»,
- МУП «Рынок Листвянки»,
- ТРЦ «ЦУМ»,
- ТЦ «Бум»,
- ТЦ «Ручей»,
- ТЦ «Сезон»,
- МУП «Центральный рынок».
Проверялись также рынки, ярмарки локальные и сетевые торговые объекты.
Также в сентябре сотрудники службы провели рейдовые мероприятия в Иркутском районе и Усолье-Сибирском, по результатам которых возбуждено шесть административных производств за несоблюдение ограничительных мер в объектах потребительского рынка.