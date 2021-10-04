Появление нового вируса предсказали в Китае

Об этом заявил глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», – передает цитату Гао Фу РИА Новости.

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе», – подчеркнул эксперт.

Из вышеуказанных принципов он особо отметил обмен информацией, ведь именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавируса в настолько сжатые сроки.