«Биткоин можно сопоставлять с золотом, но их природа сильно отличается» – глава «Полюса»

У них разные группы инвесторов и они будут друг от друга все больше отдаляться, передает РБК цитату главы золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева.

Грачев напомнил, что биткоин создавался именно как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала: «Владельцы биткоинов или его эмитенты всеми силами пытаются приравнять биткоин к золоту, позиционировать его как инструмент накопления и сохранения, что, конечно, получается не очень успешно на фоне волатильности этого инструмента».

Само золото – это «квази-деньги», добавил он.

По его словам, биткоин и золото не конкуренты друг другу в долгосрочной перспективе. У них разные группы инвесторов, которые со временем будут все больше отдаляться друг от друга, добавил глава «Полюса». При этом у самого Грачева нет биткоинов.