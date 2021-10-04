Последствия снегопада устраняют на Култукском тракте

Снег выпал на участке трассы Р-258 «Байкал», сообщили SIA.RU в администрации области.

Снег пошел в 7:20, и с этого времени на тракте работает дорожная техника. Самый сложный участок – с 70 по 90 километр. Это горный перевал. Сейчас 90% машин на летней резине, что осложняет ситуацию.

3 октября в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью +2, -3°, при прояснении -8,-13°, днем +6, +11°, местами -1, +4°. Далее, 4 октября, местами также прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.