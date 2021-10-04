Ангарский перинатальный центр продолжит принимать рожениц

Под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус центра на 140 коек. При этом сам роддом продолжит работу в обычном режиме, рассказали SIA.RU в администрации области.

Ковидное отделение начнет прием пациентов с 4 октября. Сейчас идут все необходимые подготовительные мероприятия.

В целом в регионе в настоящее время насчитывается 3369 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 110 добавилось за последние два дня.

На сегодня к числу больных COVID-19 добавилось 376 человек, из них 135 в Иркутске и 25 в Ангарске. Выздоровело 390. Первым компонентом вакцины привито 645 887 жителей региона, вторым – 561 275.