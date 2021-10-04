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Ангарский перинатальный центр продолжит принимать рожениц

Под ковидный госпиталь выделят отдельный корпус центра на 140 коек. При этом сам роддом продолжит работу в обычном режиме, рассказали SIA.RU в администрации области.

Ковидное отделение начнет прием пациентов с 4 октября. Сейчас идут все необходимые подготовительные мероприятия. 

В целом в регионе в настоящее время насчитывается 3369 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 110 добавилось за последние два дня. 

На сегодня к числу больных COVID-19 добавилось 376 человек, из них 135 в Иркутске и 25 в Ангарске. Выздоровело 390. Первым компонентом вакцины привито 645 887 жителей региона, вторым – 561 275.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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