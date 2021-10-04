Выставка «Календарь Pirelli 2020. В поисках Джульетты» пройдет в галерее Виктора Бронштейна с 7 октября по 12 декабря

Автором нового выпуска легендарного Календаря стал известный итальянский fashion-фотограф Паоло Роверси, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Календарь Pirelli – культовый проект, который на протяжении нескольких десятилетий издается ограниченным тиражом шинным концерном Pirelli для своих клиентов. Снимки из него экспонируются в галереях и музеях по всему миру, работают над ним признанные фотографы и модели.

В экспозицию вошли цветные и черно-белые фотографии знаменитого итальянского фэшн-фотографа Паоло Роверси. За свою карьеру он сотрудничал с модными домами: Christian Dior, Givenchy, Valentino, Yves Saint Laurent – и журналами: ELLE, Depeche Mode, Marie Claire, Vogue, Interview.

Идея проекта Паоло Роверси – показать простую и сильную историю о любви, неразрывно связанную с Италией. Идеальным воплощением для этого стала драма Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Съемки проходили в Вероне, на родине персонажей книги, а также в Париже, где более 40 лет живет фотограф. В проекте приняли участие звезды современного кино, музыки и искусства: Клэр Фой, Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Крис Ли, Индия Мур, Росалия, Стелла Роверси и Яра Шахиди.

– Я искал чистую душу, полную невинности, силы, красоты, нежности и смелости. Я увидел ее в глазах, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Миа. В улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосах и песнях Крис и Росалии и в невинности Стеллы. Потому что в каждой женщине скрыта Джульетта, и я никогда не перестану ее искать, – рассказал Паоло Роверси.

Календарь показывает все этапы работы над проектом: от момента прибытия моделей на съемочную площадку до организованной фотосессии. Так фотограф запечатлел историю, в которой сливаются реальность и вымысел.