Клиенты Альфа-Банка получат 7,5% по накопительному счёту

Банк повысил ставки по накопительному Альфа-Счёту и Альфа-Вкладу в рублях.

С 1 октября новые клиенты и клиенты, впервые открывшие накопительный Альфа-Счёт в течение двух месяцев будут получать 7,5% годовых с первого дня без условий. Для тех клиентов, у которых уже есть Альфа-Счёт, банк улучшил условия – до 7% годовых при покупках по любой карте (дебетовой или кредитной) на сумму от 10 000 рублей в месяц.

Счёт открывается прямо в мобильном приложении. Его можно пополнять и снимать без потери ранее выплаченных процентов и без ограничений. Выплата процентов – каждый месяц. Повышенная ставка начисляется на сумму минимальных остатков по всем Альфа-Счетам в рублях – это до 10 млн рублей для премиальных клиентов и до 1,5 млн рублей для остальных.

С 1 октября при открытии вклада на срок от трёх месяцев до двух лет клиенты получат повышенную ставку до 6,92% годовых. При размещении депозита на срок три года с капитализацией процентов на сумму от 10 тысяч рублей сохраняется ставка до 7,5%. Клиенты могут открывать неограниченное количество накопительных Альфа-Счетов и Альфа-Вкладов.