Банк «Солидарность» продлил акцию «15% кешбэка по карте UnionPay Gold «Дустона»

КБ «Солидарность» сообщил, что акция «15% кешбэка по карте UnionPay Gold «Дустона» продлена.

Совершайте покупки в период с 01 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года включительно в супермаркетах, продовольственных магазинах, магазинах бытового оборудования и фотостудиях и получайте кешбэк в размере 15%!

Начисление производится за календарный месяц, в котором были проведены операции в период акции. Выплата одному клиенту - участнику акции в календарный месяц производится в рублях не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за расчетным, максимальный размер которой составляет 3000 рублей.

* Со всеми условиями акции можно ознакомиться по ссылке.