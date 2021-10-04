Банк «Солидарность» предлагает переводы Money express на карты UnionPay в Китай и СНГ

Банк «Солидарность» сообщил, что с 01.10.2021 в банке есть возможность совершать быстрые переводы со счета/с карты в Китай и страны СНГ без посещения офиса Банка.

Для этого достаточно открыть счет/карту в Банке, установить мобильное приложение Банка «Солидарность Онлайн» или получить доступ к системе «Интернет Банк» в отделении Банка.

Перевод осуществляется на карты UnionPay, эмитированные в Китае или странах СНГ в приложении Банка по выгодным тарифам. Для перевода необходимо указать только номер карты UnionPay и фамилию, имя, указанные на карте получателя.Ознакомиться с тарифами можно по ссылке.