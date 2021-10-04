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Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочные рейтинги Банка Уралсиб до «B1»

Агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) сегодня повысило рейтинги банка с «B2» до «B1», прогноз «Стабильный»

Повышение рейтингов обусловлено снижением рисков активов, увеличением прибыли до резервов и показателей достаточности капитала.

Moody’s ожидает, что улучшение операционных показателей банка, отмечающееся в последнее время, продолжится в долгосрочной перспективе, и банк продолжит генерировать стабильную прибыль.

При повышении рейтинга также учитывались высокие показатели ликвидности Уралсиба, являющиеся следствием стабильной и неконцентрированной клиентской базы и высокой доли ликвидных активов, составлявшей на 30 июня 2021 г. более 40% суммарных активов банка. Такая структура баланса, помимо прочего, позволяет банку выигрывать от роста процентных ставок, отмечающегося в настоящее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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