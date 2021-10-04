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Банк Уралсиб примет участие в конференции РБК «Бизнес и банки: партнерство в цифровую эпоху»

5 октября в 12-00 мск на площадке РБК пройдет онлайн-конференция «Бизнес и банки: партнерство в цифровую эпоху», спикером которой выступит заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов.

Спикер расскажет о том, как изменились отношения банков и их бизнес-клиентов после ковидной «перезагрузки», о цифровизации, комплексных экосистемах для бизнеса, о главных трендах и перспективах развития взаимодействия банков с бизнес-сообществом.

Желание участвовать в онлайн-конференции выразили журналисты более 50 СМИ. Мы будем рады и новым гостям мероприятия — присоединяйтесь к трансляции, вопросы можно будет задавать онлайн или заранее прислать на адрес pr@uralsib.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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