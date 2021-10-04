Скидки до 25 % — осенние предложения для держателей карт Visa Дальневосточного банка

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Организатор акции: ООО «СПК «Золотая Середина»» (ОГРН 10254019211709). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://www.visa.com.ru/ru_ru/visa-offers-and-perks/. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн » ( Visa International Service Association) ( США).