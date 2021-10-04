"Мир на ладошке": держатели кредиток от Примсоцбанка получат кэшбэк в октябре

Золотая осень – время встреч, уютных ужинов и семейных выходных! Примсоцбанк позаботился о том, чтобы Вы отдыхали не только с комфортом, но и с выгодой: с 1 по 15 октября держатели всех именных кредитных карт, совершая покупки, получают кэшбэк в 5%.



На Вашу кредитную карту вернутся деньги за покупки в следующих категориях:



• Рестораны, закусочные, кафе;

• Гостиницы;

• Покупка ЖД и авиабилетов;

• Базы/места отдыха.



Акция действует во всех подразделениях банка. Кэшбэк придёт до 31 октября 2021 года, его максимальная сумма составит 1000 рублей.



Узнать подробности о кредитных картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.