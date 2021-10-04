Росбанк отмечен как «Самая экологически открытая компания» по итогам акции «Зеленый и здоровый офис – 2021»

Росбанк стал лауреатом акции «Зеленый и здоровый офис - 2021» в номинации «Самая экологически открытая компания», организованной компанией MBS при поддержке Департамента капитального ремонта города Москвы. В этом году организаторы акции отмечали не только экологические инициативы компаний-участников, но и программы по охране и поддержке здоровья сотрудников. В 2021 году в акции приняли участие 90 компаний.

Росбанк ежегодно расширяет список экологических инициатив, а также реализует новые проекты в направлении устойчивого развития бизнеса. Так, в прошлом году Росбанк запустил в эксплуатацию новое офисное здание в башне ОКО-II в Москва-Сити, которое было сертифицировано по международной системе оценки экологичности зданий BREEAM на уровне very good. Офис оценивался с точки зрения управления, утилизации отходов, энергоэффективности, здоровья и благополучия, транспорта, водоэффективности, использованных материалов, землепользования и экологии, загрязнения, инноваций.

«Безусловно, открытие офиса Росбанка в Москва-Сити стало одним из ключевых проектов для банка в прошлом году. Это не офис в привычном понимании, а больше творческий кластер, который позволяет сотрудникам чувствовать себя максимально комфортно. Он построен по принципу незакрепленных рабочих мест, что трансформирует не только восприятие самого рабочего пространства, но и рабочий процесс как таковой – это офис свободы, креатива, офис, в котором все создано для постоянной генерации новых, смелых идей, - отметила административный директор Росбанка Светлана Каримова. – Нам очень приятно уже не первый год входить в число лауреатов акции «Зеленый и здоровый офис», которая не просто поощряет компании, активно реализующие проекты устойчивого развития в своей деятельности, но и выполняет просветительскую функцию, распространяя информацию о практиках на рынке, что, в свою очередь, вносит ощутимый вклад в расширение экологических практик в офисных пространствах».

Кроме того, в Росбанке реализована инициатива по сортировке отходов на полезные фракции (пластик, батарейки, крышечки от бутылок). В проекте участвуют головные офисы в Москве и офисы в ключевых городах присутствия – Новгород, Самара, Красноярск.

Банк активно перешел на безбумажные технологии, постоянно снижает объемы закупаемой бумаги. Только за 6 месяцев текущего года не было закуплено более 8 300 пачек бумаги, а это приблизительный эквивалент 490 деревьев.

В Росбанке реализован проект по вторичному использованию офисной мебели «Вторая жизнь»: сотрудники могут оборудовать себе рабочее место дома или на даче из мебели, которая в настоящее время хранится на складах банка и не используется. Часть офисной мебели банк передает на благотворительные цели.

В этом году банк также поддержал акцию компании «Собиратор» по сбору мелкой электротехники «Электровесна»: ненужные электроприборы были отправлены на современные, проверенные предприятия для тщательной переработки.