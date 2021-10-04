Росбанк отменяет комиссию за обслуживание и платит клиентам за пользование картой

Росбанк продолжает совершенствовать условия по дебетовым картам, в том числе и по своей флагманской карте - #МожноВСЁ. Клиенты, оформившие карты в пакете «Классический» в период с 1 октября по 31 декабря 2021 года, получат бесплатное обслуживание на весь срок действия пакета*. А клиенты, совершившие по карте покупки на сумму от 15 тысяч рублей в течении 3-х месяцев после оформления карты**, получат выплаты от Росбанка: 99 рублей за каждый месяц выполненных условий. Так, с 1 октября банк не просто не будет начислять клиентам комиссию за пользование картой, но наоборот – в течение 3-х месяцев будет выплачивать своим клиентам вознаграждение за проводимые транзакции, помимо бонусов по программе лояльности.

С 1 июня 2021 года, согласно обновленным условиям по карте #МожноВСЁ, по выбранным категориям начисляется кешбэк 3% вне зависимости от общей суммы покупок в течение всего месяца. На товары остальных категорий также начисляется кешбэк 1%. Максимальный размер кешбэка для всех держателей составляет 10 000 рублей в месяц (вместо ранее действовавших 5 000 рублей).

* Для клиентов, оформивших карту #МожноВСЁ в пакете банковских услуг (далее — Пакет) «Классический, в период с 01.10.2021 по 31.12.2021, ежемесячная комиссия за ведение и обслуживание счетов в рамках оформленного ПБУ будет составлять 0 руб. в течение всего срока действия, оформленного ПБУ. СМС-информирование – 89 ₽/мес. Ежегодное обслуживание тарифа #МожноВСЁ в год в ПБУ «Классический»— 599 ₽. Срочное переоформление карты на территории РФ – 500 ₽, за рубежом – 7500 ₽. Прием и выдача наличных средств (далее – НС): прием НС на счет через кассу банка – до 30 000 ₽ - 200 ₽ за 1 операцию, свыше – 0 ₽, банкоматы банка – 0 ₽, выдача НС через кассу банка – до 1 млн ₽ - 1%, мин. 299 ₽, свыше – 10% на сумму свыше 1 млн ₽, через кассы и банкоматы сторонних банков – 1%, мин. 299 ₽, банкоматы банков-партнеров – 0 ₽. Платежи и переводы на счета сторонних банков: в офисе банка - 1,5%, в ₽ - мин. 200 ₽, макс. 3000 ₽, в ин. валюте – мин. 1000 ₽, макс. 15000 ₽., через интернет-банк – 0,75%, в ₽ мин. 20 ₽, макс. 1000 ₽, в ин. валюте –мин. 500 ₽, макс. – 7500 ₽. Размер кешбэка по выбранной карте с подключенной опцией за любые покупки — 1% (за исключением: операций в казино и тотализаторах; операций, связанных с покупкой лотерейных билетов и облигаций; операций в пользу страховых компаний и паевых фондов; операций с финансовыми организациями; операций в пользу ломбардов; операций, связанных с перечислением средств на счета в Банке и других банках; операций, связанных с пополнением электронных кошельков; операций оплаты услуг поставщиков, в том числе с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания или банкоматов Банка; операций в пользу государственных и бюджетных организаций), размер повышенного кешбэк за покупки по выбранным категориям 3%. Размер Travel-бонусов по выбранной карте с подключенной опцией за каждые 100 ₽ зависит от суммы покупок: в промежутке 0–40 000 ₽ — 1 бонус, в промежутке 40 000–100 000 ₽ — 2 бонуса, в промежутке 100 000–300 000 ₽ — 5 бонусов, при сумме от 300 000 ₽ — 1 бонус. За 1 месяц может быть начислено не более 10000 ₽ / 5000 Travel-бонусов и не менее 100 ₽ по одной карте (при достижении необходимой суммы покупок). Полная информация о порядке начисления бонусов размещена на сайте можновсё.рф.

** Акция действует с 01.10.2021 по 31.03.2022 г. В акции могут принять участие новые клиенты, оформившие ПБУ «Классический» в период с 01.10.21 по 31.12.21 г. и не имевшие ранее открытых счетов в Банке, действующие клиенты, в отношении которого соблюдаются следующие условия (в совокупности): среднемесячный остаток на счетах в период с 01.10.2019 по 01.10.2021 г. составляет менее 10 000 руб., отсутствие кредитных обязательств перед Банком в период 01.10.2019 по 01.10.2021 г., отсутствие операций, инициированных клиентом, начиная с 01.07.2019 г. Комиссия выплачивается в течение 3 месяцев, следующих за месяцем оформления. Если вы оформили карту после 25 числа текущего месяца, то условия акции вступают в силу с 1 числа следующего месяца. Подробные условия акции https://www.rosbank.ru/debetovye-karty/mozhnovsyo-klassicheskiy/