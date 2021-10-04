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Коронавирусом в Иркутске за сутки заболели 92 человека

В лидерах по суточной заболеваемости в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Братск.

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