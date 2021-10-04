Коронавирусом в Иркутске за сутки заболели 92 человека

В лидерах по суточной заболеваемости в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Братск.

Всего в Приангарье новой инфекцией 4 октября заболел 371 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 371 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 92 (всего 38 029),

в Иркутском районе – 31 (всего 7 607),

в Братске – 30 (всего 6 442),

в Ангарске – 25 (всего 9 991),

в Усолье-Сибирском – 19 (всего 2 938).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 38 029,

Ангарск – 9 991,

Иркутский район – 7 607,

Усть-Илимск – 6 519,

Братск – 6 442.