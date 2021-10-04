Мемориал жертвам репрессий восстановили после акта вандализма в Иркутске

Информацию о вандализме уже передали в полицию, сообщили SIA.RU в администрации области.

Со звонницы, информационных стендов и стены памяти, на которой находятся фотографии расстрелянных в годы сталинских репрессий, смыты надписи, оскорбляющие память о жертвах массовых репрессий. Неизвестные нанесли их краской из баллончиков.

Восстановительные работы организовало Областное государственное автономное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», на балансе которого находится мемориал.

Реконструкцию мемориала провели по просьбам родственников расстрелянных. На эти цели из внебюджетных источников было выделено 30,8 млн рублей.