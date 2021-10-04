Раньше всех начали трудиться россияне, которые сегодня работают курьерами, официантами и диспетчерами

Самое позднее начало карьеры – у врачей, фармацевтов и программистов.

44% россиян начали свою трудовую деятельность еще до совершеннолетия. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения, имеющих опыт работы.

Чаще всего россияне устраиваются на свою первую работу в возрасте от 18 до 21 года – об этом рассказали 42% опрошенных. 36% начали трудовую деятельность раньше – в 14-17 лет. 6% сообщили, что первый опыт работы получили в 10-13 лет, а 2% пробовали зарабатывать еще до 9 лет. «В детстве собирала ягоды в лесу, а мама продавала»; «Была нянечкой в детском саду, когда в школе училась», – делятся воспоминаниями россияне. В 22 года и старше сделали первые шаги в карьере 12% опрошенных.

Мужчины начинают работать раньше женщин (в среднем в 17,2 года против 18,3). Средний возраст первого трудоустройства ниже всего у миллениалов (те, кому сейчас нет 24, начали карьеру в среднем в 17,1 года), а выше всего – у тех, кому сейчас от 35 до 44 лет (18,3 года).

Позже всех получили первый трудовой опыт респонденты, которые сейчас работают врачами и фармацевтами (в среднем в 19,9 и 19,5 года соответственно). Программисты стартуют в 19 лет, бухгалтеры, менеджеры по закупкам и дизайнеры в среднем на несколько месяцев раньше. В самом молодом возрасте начали работать те, кто сегодня занят в службах доставки (в среднем в 14,9 года), официанты (в 15,5 года) и диспетчеры (в 16,8 года).