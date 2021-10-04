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Движение ограничат по улице 4-я Советская в Иркутске 15 декабря

До 15 декабря продлено ограничение движения транспорта по улице 4-я Советская от пересечения с улицей Коммунистической до дома №9. Это связано со строительством тепловой сети, рассказали SIA.RU в мэрии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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