Женщины в Иркутске выбирают онлайн-обучение чаще мужчин

Оператор изучил (исследование есть у SIA.RU) активность абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Специалисты data scientists оценили около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Основная их аудитория – женщины.

По данным big data, 66% всех пользователей образовательных сайтов среди иркутских клиентов Tele2 – женщины. Средний возраст посетителей онлайн-сервисов составляет 46 лет. При этом цифровыми ресурсами пользовались и 90-летние абоненты.

В тройку самых популярных digital-площадок вошли Знания.com, GetCource и Учи.ру. К первому источнику знаний обратилось 23% всех пользователей. Более половины из них – женщины в возрасте 19-35 лет. Вероятнее всего, это родители школьников и учителя. Чаще информацию на сайтах искали в апреле, когда учащиеся готовились к сдаче экзаменов и выполнению итоговых контрольных работ.

Среди аудитории 65+ наиболее востребованным образовательным сайтом стала Удипедия. Ее посетило более 20% пользователей в возрасте от 65 до 86 лет. Пик активности пришелся на июль. Самые молодые онлайн-ученики предпочитали получать дополнительные знания на ЯКласс. В апреле площадку посетило в 1,5 раза больше иркутян, чем в январе.

Весной 2021 года для тех, кто любит учиться, Tele2 запустила свой образовательный портал skill.tele2.ru. Посетители могут бесплатно посещать курсы об управлении бизнесом, дизайне, IT и маркетинге, проходить тренинги. Для более углубленного изучения тем доступна платная подписка, которую можно подключить с помощью USSD-команды *803#.