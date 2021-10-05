Цукерберг извинился за сбой в Facebook и WhatsApp

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбои в работе социальной сети. Глобальный сбой продлился более шести часов. Жалобы на неполадки начали поступать примерно в 18:30 мск 4 октября.



«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал Цукерберг, но не уточнил, что стало причиной неполадок.



В час ночи 5 октября компании сообщили, что постепенно восстанавливают часть функций.

