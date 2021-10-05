Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе, но они не могут стать причиной вывода «Северного потока-2» из-под действия газовой директивы ЕС, заявил РБК глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. По его словам, в Германии ожидают продолжения поставок газа как из России, так и из других стран. На данный момент газохранилища Германии почти пусты.

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — сказал Эрнст. Глава комитета бундестага добавил, что, по его информации, обещанный Россией газ дошел до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.

В понедельник в ходе торгов цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м, по данным биржи ICE.

Ранее группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» мог спровоцировать рекордный рост цен на газ в Европе и использовать его, чтобы получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. Соответствующее письмо, под которым подписались порядка 40 депутатов, было направлено исполнительному вице-президенту комиссии ЕС Маргрет Вестагер и комиссару по энергетике Кадри Симсон. В Еврокомиссии подтвердили получение письма.



По мнению Эрнста, Еврокомиссия не должна каким-либо образом оказывать влияние на цены на газ, поскольку они устанавливаются рынком. При этом он добавил, что текущая ситуация на газовом рынке не может служить причиной для вывода «Северного потока-2» из-под действия Третьего энергопакета ЕС.