Российские банки повышают ставки по вкладам

Максимальная ставка по рублевым депозитам может превышать 7%, сообщает ТАСС.

На последнем заседании совета директоров 10 сентября регулятор поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о ее возможном дальнейшем повышении.

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов и заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти.

По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде.

Показатель третьей декады сентября стал максимальным с третьей декады августа текущего года. Тогда ставка выросла до 6,17%, обновив максимум с третей декады октября 2019 года (6,36%).

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года – 4,33%. В свою очередь, по мнению экспертов, до конца года ставки продолжат расти. «Ключевая ставка до конца 2021 года вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках – до 6,8-7% (6,33% на третью декаду сентября)», – полагают аналитики НКР.