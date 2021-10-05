Гостиничный бизнес ищет новые форматы в эпоху пандемии

Гостиничный бизнес постепенно адаптируется к пандемии и ищет новые решения. В связи с коронавирусными ограничениями гостиничный бизнес стал предлагать гостям новые гибридные форматы размещения и проведения мероприятий. Например, в Radisson Collection Hotel, Moscow была открыта онлайн-студия с возможностями создания дополненной реальности.

– Гибридные номера сочетают в себе функции офиса и гостиничного номера. Мы предлагаем гостям тихое и технически оснащенное место. В номерах предусмотрены видео-конференц-связь, беспроводная клавиатура, акустическая система, канцелярские принадлежности и безлимитный доступ ко всем инфраструктурным объектам в отеле. Здесь с комфортом могут остановиться как бизнес-путешественники, так и индивидуальные туристы, – заявил в интервью «КоммерсантЪ» вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group Дэвид Дженкинс.

Кроме того, по его словам, набирает популярность концепция «городских курортов». Это бизнес-отели с развитой инфраструктурой, со спа и wellness*-зоной, идеальный вариант для тех, кто приезжает в деловую поездку, а потом хочет задержаться на два или три дня в городе, чтобы комфортно отдохнуть.