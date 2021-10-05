Большой бизнес и малые города: поиск общего языка

Как крупный бизнес может изменить к лучшему качество жизни людей на территории своего присутствия? Какая роль в этом процессе отводится взаимоотношениям с государственными органами, и должны ли в преобразованиях участвовать гражданские сообщества? Эти вопросы стали темой для обсуждения «Взаимодействие бизнеса с территориями присутствия» на V Байкальском риск-форуме.

«Экотропа» череповецких металлургов

Тон разговора задала советник генерального директора дивизиона «Северсталь. Российская сталь» по связям с госорганами Людмила Гусева, которая рассказала, как один из старейших металлургических комбинатов меняет свои подходы к качеству жизни в Череповце.

– На предприятии, которое начало выпускать чугун в 1955 году, конечно, изначально не задумывались о вопросах взаимоотношений с территорией присутствия и воздействия на окружающую среду. Все спокойно реагировали на то, что зимой река в Череповце не замерзала, а про дымящие трубы говорили, как это здорово. Сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот, и одна из наших ключевых задач – активное информирование населения, в том числе, через соцсети, что происходит в городе с воздухом, водой и т.д., – ввела в курс дела участников форума Людмила Гусева и рассказала, что на страничке генерального директора дивизиона в соцсетях откровенно рассказывается о реальной экологической ситуации в компании и Череповце, выкладываются данные об исследованиях воздуха, и есть ответы на все вопросы, какими бы неприятными они ни были для компании.

– Мы выбрали такую политику информационной открытости, и считаем, что именно благодаря этому, за последние три года у общественности серьёзно изменилось восприятие экологической деятельности ЧМК, а проблемы экологии, по данным последнего социологического исследования, вышли у людей из топа самых значимых городских проблем, – прокомментировала Людмила Гусева.

Она также перечислила ключевые экопроекты, которые компания «Северсталь» реализует в Череповце. Это экскурсионный маршрут по объектам металлургического комбината, которые претерпели наиболее значимые технологические изменения, это систематические акции по озеленению комбината и города, и это большая ежегодная работа С образовательными учреждениями и администрацией местного биосферного заповедника.

Ориентир на запросы населения

По мнению заместителя генерального директора Корпорации развития Иркутской области Виктора Теленкевича, позитивные сдвиги произошли потому, что изменились подходы и отношение бизнеса к реализации своих проектов на территориях присутствия.

– Бизнес сейчас не просто заходит на территорию, реализует проект и зарабатывает прибыль. Сейчас он ещё ориентируется на интересы населения и решает социальные проблемы: строит школы, детские сады, поликлиники, занимается проблемами кадрового обеспечения за счёт развития среднего специального и высшего образования, – отметил Виктор Теленкевич.

Пионером этого процесса в новейшей истории Иркутской области он назвал Иркутскую нефтяную компанию с инфраструктурным проектом в Усть-Куте. За последние несколько лет к процессу подключились также En+ c проектом в Тайшете, Газпром в Жигаловском районе и ГК «Илим» в Усть-Илимске. И в целом, по словам Теленкевича, динамика вовлечённости компаний в решение проблем, связанных с социальной ответственностью, улучшается. Есть компании, которые также решают вопросы развития территорий, городской среды, и это не связано с их инвестиционными проектами.

– Региональная власть тоже начинает ориентироваться на комплексный подход к развитию территории в интересах инвестиционных проектов и помогает бизнесу за счёт достаточно большого комплекса федеральных и региональных механизмов, направленных на решение инфраструктурных проблем. Более того, уже сама выступает инициатором комплексного развития там, где бизнес изначально не планировал такой подход, – отметил Виктор Теленкевич.

Этнокультурный диалог

Для успешного взаимодействия с территориями бизнес должен находить общий язык не только с государством, но и с сообществами, которые испокон веков живут на тех землях, где компании реализуют свои проекты: ведут разработку месторождений, строят производственные объекты. В этом убеждена президент Союза содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области Нина Вейсалова.

Она особо подчеркнула, что земли, на которых бизнес ведёт промышленную деятельность, – это родной дом для коренных малочисленных народов, где они занимаются привычными видами хозяйства, в частности, оленеводством, сохраняют традиции своих предков. И этот образ жизни нужно уважать. Как положительный пример взаимодействия местных общин и бизнеса она назвала долгосрочное сотрудничество с Иркутской нефтяной компанией и ВЧНГ.

– Эти компании показали себя как надёжные партнёры, которые ответственно относятся к территории присутствия, понимают и принимают традиции коренных жителей, помогают им решать экономические и социальные проблемы, а также сохранять самобытность, в том числе за счёт крупных образовательных и просветительских этнокультурных проектов, – рассказала Нина Вейсалова. – Например, ИНК поддерживает литературный конкурс на языках коренных малочисленных народов «Голос Севера», в рамках которого уже изданы два сборника, в частности, последний – на 17 языках малочисленных народов и английском языке.

Социальная эволюция отношений

Об эволюции взаимоотношений Иркутской нефтяной компании с заинтересованными сторонами северных территорий рассказали директор по внутренней информационной политике и коммуникациям АО «ИНК-Капитал» Сергей Евчик и главный специалист по взаимодействию с профессиональными, отраслевыми ассоциациями и НКО Лариса Богдалова.

– Политика компании в социальной сфере на территориях присутствия меняется по мере развития бизнеса и повышения уровня вовлечения ИНК в ключевые сферы жизни северных районов, – пояснил Сергей Евчик. – В первые годы мы были «сторонними наблюдателями», а с 2007 по 2017 год нашу политику можно обозначить, как «действие по запросу»: компания выделяла средства на срочные нужды муниципальных образований, фактически они шли на ремонты, закупку оборудования, автотранспорта. В последние годы мы перешли к другим методам и делаем ставку на проактивное систематическое формирование повестки территории с учётом мнения жителей и их активным вовлечением в программы. Это наша приоритетная задача, решать которую, в том числе, помогает информцентр в Усть-Куте: жители нашей основной территории присутствия могут обратиться в компанию с любым вопросом и получить содержательный ответ.

Сергей Евчик также рассказал, что ИНК инвестирует серьёзные средства в систему здравоохранения: помогла приобрести уникальное оборудование для операционного центра Ивано-Матрёнинской детской больницы, финансирует строительство и оснащение корпуса Усть-Кутской ЦРБ для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, помимо этого, за два года на нужды медицины в условиях эпидемии компания потратила больше 170 млн руб.

Он представил проекты, реализуемые в разных сферах общественной жизни: от грантовых конкурсов по поддержке гражданских инициатив и культурных мероприятий до благотворительности. В этой сфере компания придерживается определённых принципов: отдаёт приоритет местным креативным командам и сообществам, причём как на территориях присутствия, так и в Иркутске.

– Кроме того, мы делаем акцент на долгосрочные программы, которые формируют многолетний событийный календарь региона. Яркими примерами являются международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» и культурный проект «Северный десант» – это концерты, спектакли и мастер-классы известных актёров, которые проходят в городах и посёлках севера Иркутской области и в Якутии, – прокомментировал Сергей Евчик.

Кстати, за пять лет ИНК поддержала подобные мероприятия на общую сумму 1,25 млрд рублей.

Одним из инструментов взаимодействия с территориями присутствия также стал благотворительный фонд Марины Седых, учреждённый в 2014 году. Лариса Богдалова рассказала, что одна из востребованных программ фонда – акция «Стоп, ковид», в рамках которой оказывается помощь на реабилитационное лечение жителям Усть-Кута, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с тем, что переболели ковидом. Уже около 250 человек получили качественное восстановительное лечение в санаториях Иркутской области на общую сумму более 11 млн руб.

– Перечень благотворительных программ регулярно пополняется, и за последние 5 лет на их реализацию было выделено более 160 млн руб., при этом бюджет растёт год от года, – отметила Лариса Богдалова.

От личного – к глобальному

Однако, по мнению Елены Малицкой, президента межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (Новосибирск), несмотря на положительный опыт взаимодействия бизнеса и территорий, есть моменты, на которые компаниям стоит обратить более пристальное внимание.

– Не хватает вовлечённости людей и не очень понятна в этом роль некоммерческих организаций. И по сути, нет общего подхода, когда все работают на одну цель, – считает эксперт. – Очень важно, чтобы люди в местных сообществах были осведомлены о том, какие существуют цели устойчивого развития у компании, работающей на их территории, и как повседневная жизнь граждан влияет на глобальное развитие. И какой вклад они сами готовы вносить в это развитие и своё будущее.

Для наглядности Елена Малицкая привела простой пример:

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– Компания, которая, допустим, в своём производственном цикле использует водные ресурсы и внедряет технологии, позволяющие их очищать и экономить, также активно работает со своими сотрудниками по поводу того, что необходимо сохранять воду. Но очень важно учить этому не только свой персонал, но и всех жителей территории, например, элементарно закрывать кран, когда чистишь зубы, чтобы она не уходила просто в песок.

И ещё один пример – когда компании на своих предприятиях внедряют раздельный сбор мусора, но при этом человек приходит домой, где на площадке стоит обычный контейнер, и никакого раздельного сбора мусора нет.

Поэтому, считает Елена Малицкая, компаниям нужно разъяснять цели устойчивого развития не только своим сотрудникам. В этой деятельности необходимо объединять усилия с НКО и властью, чтобы задействовать всё население территории.