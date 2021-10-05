Жители Приангарья оплатили картами товары и услуги на сумму более 300 млрд рублей

За первые шесть месяцев 2021 года жители Иркутской области безналичным способом оплатили товары и услуги почти 400 млн раз. Это почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличилась на треть и общая сумма покупок, превысив 300 млрд рублей, рассказали SIA.RU в Банке России.

«В первом полугодии из 100 операций с банковскими картами в регионе только 4 – это снятие наличных. Цифры говорят о том, что безналичные платежи – это удобно. К уже привычному бесконтактному способу оплаты с помощью смартфона теперь добавились и платежи по QR-коду. Так можно рассчитаться за покупки и в онлайн-магазинах, и в торговых точках», – отметил заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Константин Ермолаев.

Он также добавил, что, используя банковскую карту, нужно помнить о случаях телефонного и кибермошенничества, которые происходят в регионе практически ежедневно. Чтобы избежать возможных потерь, нужно соблюдать простые правила безопасности: никому не сообщать коды и пароли от интернет и мобильного банка, из СМС от банка, пользоваться только проверенными сайтами и не переходить по неизвестным ссылкам.