Байден не стал гарантировать поднятие потолка госдолга США

Президент США Джо Байден предупредил, что затягивание Конгрессом поднятия потолка государственного долга повредит статусу доллара как мировой резервной валюты. Он обвинил в сложившейся ситуации республиканцев.

Выступая в Белом доме, господин Байден также заявил, что республиканцам пора перестать «играть в русскую рулетку» с американской экономикой и препятствовать поднятию Конгрессом потолка госдолга. На вопрос, возможна ли ситуация, при которой США не смогут расплатиться по долгам, поскольку Конгресс не приостановит действие лимита, президент ответил, что не может поверить в столь мрачные последствия.

Американский лидер отметил, что сохранение текущего потолка госдолга «подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты».