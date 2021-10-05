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Банк Уралсиб запустил пакет услуг «Макс» для бизнеса

Банк Уралсиб предлагает новый пакет услуг «Макс» для малого бизнеса с выгодными условиями – всего за 990 рублей в месяц, рассказали SIA.RU в банке.

Пакет «Макс» ежемесячно включает:

  • 50 внешних платежей в онлайн-банке
  • 500 000 рублей – переводы физическим лицам*
  • 500 000 рублей – снятие наличных через кассу**
  • 300 000 рублей – внесение наличных через кассу.

Всем бизнес-клиентам – бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

К пакету могут подключиться новые клиенты Банка Уралсиб – в момент открытия счета в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. 

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*со счета юридического лица на счета любым физическим лицам или со счета индивидуального предпринимателя на свой счет физического лица в Банке (иные переводы индивидуального предпринимателя  на счета физических лиц - до 100 тыс. руб./мес)
** за исключением снятия наличных для выплаты заработной платы и выплат социального характера

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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