Названы причины увольнения иркутян с работы

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), по какой причине они увольняются и какое место работы считают идеальным.

Топ-5 наиболее важных факторов при выборе идеального места работы, с точки зрения, соискателей из Иркутской области, составляют конкурентоспособная заработная плата (61%), работа в дружеской атмосфере (50%), возможность выбрать удобный график работы, в том числе – гибкий, удаленный, сменный (47%) интересные задачи (46%), и возможность соблюдать баланс «работа-личная жизнь» (45%). Любопытно, что иркутяне выше, чем в среднем по России, ценят дружественную атмосферу в коллективе (2 место в области, 4-е по РФ), но при этом им не так важны перспективы карьерного роста (2 место по РФ, 8-е место в области).

Большинство иркутян оценили свое место работы, с точки зрения соответствия идеалу, на «тройку» (50%), 17% – на «двойку», еще 7% - на «единицу». Высокие оценки (4 и 5) поставили лишь 23% сотрудников.

Каждый третий житель области поменял работу 2-3 раза за время своей карьеры (33%), 18% опрошенных увольнялись 5 раз, еще 17% – до 10 раз. При этом 11% работников из Иркутской области заявили, что никогда не меняли работу. Выше всего доля таких постоянных сотрудников среди представителей профсферы «наука, образование» и среди начинающих специалистов.

Основными причинами для увольнения являются низкая зарплата (47%), скучные задачи (25%) и неудобное расположение места работы (далеко добираться) для 22% респондентов. Среди других причин: семейные обстоятельства, плохое отношение с начальством, нарушение трудового кодекса, нет возможности работать удаленно, большой объем работы, плохое отношение с коллективом, сокращение или увольнение по инициативе работодателя, переманили в другое место.